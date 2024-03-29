Tayvan'ın donanma komutanı ABD'yi ziyaret edecek

Altı güvenlik kaynağı, Tayvan'ın donanma komutanı Tang Hua Pasifik Filosu'nun komuta değişim töreni için ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'nın merkezi olan Hawaii'yi ziyaret edeceğini söyledi.
Bunlardan üçü, Tang'ın daha sonra 8-10 Nisan'da Washington yakınlarındaki Deniz-Hava-Uzay konferansına katılmasının beklendiğini ve ABD Deniz Operasyonları Şefi Amiral Lisa Franchetti ile bir toplantı ayarlamak için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
ZİYARETLER GİZLİ TUTULUYOR
Japonya ve İngiltere gibi müttefiklerin üst düzey yetkililerinin açıkça gerçekleştirdiği ABD ziyaretlerinden farklı olarak Tayvanlı yetkililerin, özellikle de askeri yetkililerin ziyaretleri, gizli tutuluyor ve çoğu zaman resmi olarak onaylanmıyor.
Başkentler Washington ve Taipei'nin, ABD'nin Pekin'i tanımaya başladığı 1979'dan bu yana hiçbir resmi diplomatik veya askeri ilişkisi bulunmuyor.
Ancak ABD yasa gereği Tayvan'a kendisini savunması için gereken araçları sağlamakla yükümlü.
TAYVAN'IN ÜZERİNDE ÇİN BASKISI
Tayvan donanması, nükleer enerjiyle çalışan denizaltıları ve uçak gemilerini envanterine ekleyen Çin donanmasının yanında gölgede kalıyor.
Bir modernizasyon çabası kapsamında Tayvan, ilki geçen yıl tanıtılan kendi denizaltılarını geliştiriyor.
Tayvan ve ABD, Çin'in son dört yılda askeri baskıyı artırmaya başlamasından bu yana, askeri iş birliklerini genişletti.
Tayvan medyasına göre, Tayvan genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık güvenlik görüşmeleri düzenliyor ancak bu görüşmeleri hiçbir devlet resmi olarak tanımıyor.
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