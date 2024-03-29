Tayvan'ın donanma komutanı ABD'yi ziyaret edecek

ZİYARETLER GİZLİ TUTULUYOR



Japonya ve İngiltere gibi müttefiklerin üst düzey yetkililerinin açıkça gerçekleştirdiği ABD ziyaretlerinden farklı olarak Tayvanlı yetkililerin, özellikle de askeri yetkililerin ziyaretleri, gizli tutuluyor ve çoğu zaman resmi olarak onaylanmıyor.



Başkentler Washington ve Taipei'nin, ABD'nin Pekin'i tanımaya başladığı 1979'dan bu yana hiçbir resmi diplomatik veya askeri ilişkisi bulunmuyor.



Ancak ABD yasa gereği Tayvan'a kendisini savunması için gereken araçları sağlamakla yükümlü.



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Tayvan donanması, nükleer enerjiyle çalışan denizaltıları ve uçak gemilerini envanterine ekleyen Çin donanmasının yanında gölgede kalıyor.



Bir modernizasyon çabası kapsamında Tayvan, ilki geçen yıl tanıtılan kendi denizaltılarını geliştiriyor.



Tayvan ve ABD, Çin'in son dört yılda askeri baskıyı artırmaya başlamasından bu yana, askeri iş birliklerini genişletti.



Tayvan medyasına göre, Tayvan genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık güvenlik görüşmeleri düzenliyor ancak bu görüşmeleri hiçbir devlet resmi olarak tanımıyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin