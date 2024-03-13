Çin ve ABD'nin Tayvan sorunu: Dünyanın en tehlikeli ülkesi daha da tehlikeli hale geliyor

ABD'NİN DESTEĞİ

ABD, Tayvan'ı diplomatik, askeri ve ekonomik olarak destekliyor.

Tayvan'ın güvenliğini sağlamak için silah satışları yapan ve bölgedeki dengeyi korumak için askeri varlığını sürdüren ABD, Tayvan'ın demokratikleşme sürecini desteklediğini ve adanın kendi kaderini belirleme hakkına saygı duyduğunu savunuyor.

Fakat bu durum Çin ve Amerika arasındaki Tayvan krizinin artmasına ve bölgenin güvenliğinin sarsılmasına yol açmaktadır.