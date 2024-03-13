Çin ve ABD'nin Tayvan sorunu: Dünyanın en tehlikeli ülkesi daha da tehlikeli hale geliyor
Birkaç yıl önce The Economist, 24 milyon insana ev sahipliği yapan ada ülkesi Tayvan'ın “Dünyadaki en tehlikeli yer” olduğunu açıklamıştı. Bu sonuca varmasının nedenleri son zamanlarda daha da güçlenmekte. Peki bunun sebepleri neler? İşte ada ülkesi Tayvan'ın giderek tehlikeleşmesinin nedenleri...
TAYVAN'IN JEOPOLİTİK ÖNEMİ
Tayvan, son yıllarda dünya gündeminin önemli bir parçası haline geldi. Küçük yüz ölçümüne rağmen, adanın jeopolitik konumu, Çin ve ABD arasındaki rekabetin merkezinde yer almasına sebep oluyor.