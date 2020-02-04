Terör örgütü PKK/YPG, Afrin'e grad füzesiyle saldırdı: 1 ölü, 7 yaralı

Türk askerinin kontrolündeki Afrin'de, terör örgütü PKK/YPG tarafından iki okul ve bir camiye atılan füzeler sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

afrin saldırı.jpg

Son dakika haberi! 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'e grad füzesiyle düzenlediği saldırıda 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 7 öğrencinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü, şimdi de Afrin merkezde yer alan iki okul ve bir camiye 4 grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.''

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...