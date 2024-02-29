Tesla'ya 6 bin siyahi işçiden toplu ırkçılık davası

Tesla'nın Kaliforniya'daki fabrikasında yaklaşık 6 bin siyahi işçi, bir yargıcın kararı uyarınca "kendilerini ırkçılıktan koruyamadığı" iddiasıyla otomobil üreticisine toplu dava açabilir.



Alameda İlçesi Yüksek Mahkemesi Hakimi Noel Wise, Tesla'nın ayrımcılığı önlemek için makul adımlar atmama yönündeki iddia edilen "uygulaması"nın tüm siyahi işçiler için ortak bir sorun olması nedeniyle işçilerin toplu dava statüsüne devam etmelerine izin verilmesi gerektiğini söyledi.



Yargıç, Tesla'ya kararına itiraz etmesi için bugüne kadar süre verdi ve tarafların konumlarını tartışmaları için cuma günü bir duruşma planladı.

Tesla'ya tehlikeli atık davası Haberi Görüntüle "IRKÇI DAVRANIŞLARIN YUVASI"



Dava, fabrika üretim alanının "ırkçı davranışların yuvası" olduğunu iddia eden Tesla işçisi Marcus Vaughn tarafından 2017 yılında açılmıştı.



Şikayete göre, iş arkadaşları ve yöneticiler rutin olarak ırkçı hakaretler kullanıyordu ve çalışanların insan kaynaklarına yaptığı şikayetler büyük ölçüde yanıtsız kalıyordu.



Tesla başlangıçta davaya "Yanlış Bilgi Yatağı" başlıklı bir blog yazısı ile yanıt verdi ve yanlış yapılanı reddetti ve şirketin iddiayı araştırdıktan sonra üç kişiyi işten çıkardığını söyledi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin