The Guardian: İngiltere corona virüs aşısını hayvanlar üzerinde denemeye hazır

İngiltere geliştirdiğini corona virüs aşısını hayvanlar üzerinde denemeye hazır.

The Guardian'da yer alan habere göre Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları corona virüse karşı aşı geliştirdi.

Oxford Üniversitesi'nden Profesör Sarah Gilbert'in ekibi, aşıyı gelecek hafta hayvanlar üzerinde test edecek. Testlerin başarılı olması durumunda ise önümüzdeki ay insanlar üzerinde denenecek.



Oxford Üniversitesi'nden Profesör Adrian Hill, "Aşının en kısa sürede üretilmesi gerektiğinin farkındayız. Özellikle ölü sayısının en yüksek olmasını beklediğimiz haziran-temmuz aylarına kadar hazır olması gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.

Hill, "Bu normal bir durum değil. Tüm deneme güvenliği kurallarına uyacağız, ancak olumlu sonuç veren bir aşımız olur olmaz, dağıtılmasını sağlamak için lisans prosedürlerinin hızlandırılmasını öngörüyoruz. Ne kadar erken aşı sağlayabilirsek o kadar iyi" ifadelerini kullandı.



Oxford ekibinin sınırlı üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Hill, eğer testler aşının başarılı olduğunu gösterirse büyük ölçekli bir aşı üreticisi ile birlikte çalışmaları gerekeceğini söyledi.



VİDEO: CORONA VİRÜS AŞI ÇALIŞMALARI NE DURUMDA? (ARŞİV)