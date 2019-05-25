Yarışın sonucu sadece partinin yeni liderini değil, aynı zamanda İngiltere'nin yeni başbakanını da belirlemiş olacak.



Muhafazakar Parti içinde liderlik yarışı 7 Haziran'dan sonraki hafta resmi olarak başlayacak. Haziran sonu itibariyle de yeni liderin seçilmiş olması bekleniyor.



Yarışta adı öne çıkan isimler arasında; Dişişleri Bakanı Jeremy Hunt, eski Dişişleri Bakanı Boris Johnson, Uluslararası Kalkınma Bakanlığı görevini yürüten Rory Stewart ve May’in Brexit politikasını eleştirerek Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı görevinden ayrılan eski televizyon sunucusu Esther McVey var.



Halihazırdaki Sağlık Bakanı Matt Hancock da aday olduğunu duyurdu.



Brexit cephesinin önde gelen aktörlerinden olan Johnson, Osmanlı İmparatorluğu'nun son İçişleri Bakanı Ali Kemal Bey'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu.