TikTok yasağına tepkiler büyüyor, Çin ABD'yi haydutlukla suçladı

ABD Kongresi Çin merkezli sosyal medya platformu Tiktok'un yasaklanması süreci başlattı.
Hem kullanıcılar,hem de Pekin yönetimi sert tepki gösterdi.
Kararın haksız olduğunu açıklayan Tiktok CEO'su kullanıcılara "sesinizi duyurun" çağrısında bulundu.
Washington'daki protestocular Beyaz Saray ve Kongre binası önünde gösteri yaptı.
Tepkiler, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Tiktok yasağı oylamasının ardından geldi.
Tasarı,üçte ikilik çoğunluk aranan oylamada, 65'e karşı 352 oyla kabul edildi.
"HAYDUT MANTIĞI"
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü "Sözde ulusal güvenlik sebepleriyle yabancı şirketleri keyfi olarak engellemenin adil hiçbir yanı yok" dedi ve ABD'yi haydutlukla suçladı.
Pekin yönetimi, uluslararası ticaret kurallarını ihlal eden ABD'ye karşı hukuki adımların atılacağını açıkladı.
6 AY SÜRESİ VAR
Yasa tasarısına göre Tiktok'un sahibi olan Çinli ByteDance şirketine, platformu elinden çıkarması için 6 ay süre verilecek.
Aksi taktirde Tiktok ABD'de yasaklanacak.
Washington yönetimi yasağa gerekçe olarak ülkedeki 170 milyon Tiktok kullanıcısının kişisel verilerinin Çin'in eline geçmesinden endişe edildiği açıklaması yapıyor.
Tasarının yasalaşması için Senato'dan da geçmesi gerekiyor.
İddiaların asılsız olduğunu savunan şirketse Amerikalı kullanıcılarının kişisel verilerinin ABD topraklarında saklandığını vurguluyor.
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