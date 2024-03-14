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TikTok yasağına tepkiler büyüyor, Çin ABD'yi haydutlukla suçladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde gündemde TikTok yasağı var. Çinli sosyal medya platformu TikTok'un yasaklanması için başlatılan süreçe tepkiler büyük. Sosyal medya kullanıcıları Beyaz Saray ve Kongre binası önünde gösteri yaptı. Pekin yönetimi ise Washington'ı haydutlukla suçladı.

TikTok yasağına tepkiler büyüyor, Çin ABD'yi haydutlukla suçladı

ABD Kongresi merkezli sosyal medya platformu 'un yasaklanması süreci başlattı.

Hem kullanıcılar,hem de Pekin yönetimi sert tepki gösterdi.

Kararın haksız olduğunu açıklayan Tiktok CEO'su kullanıcılara "sesinizi duyurun" çağrısında bulundu.

Washington'daki protestocular Beyaz Saray ve Kongre binası önünde gösteri yaptı.

Tepkiler, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Tiktok yasağı oylamasının ardından geldi.

Tasarı,üçte ikilik çoğunluk aranan oylamada, 65'e karşı 352 oyla kabul edildi.

ABD'de TikTok yasağına Meclis'ten ilk onay

ABD'de TikTok yasağına Meclis'ten ilk onay

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"HAYDUT MANTIĞI"

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü "Sözde ulusal güvenlik sebepleriyle yabancı şirketleri keyfi olarak engellemenin adil hiçbir yanı yok" dedi ve ABD'yi haydutlukla suçladı.

Pekin yönetimi, uluslararası ticaret kurallarını ihlal eden ABD'ye karşı hukuki adımların atılacağını açıkladı.

6 AY SÜRESİ VAR 

Yasa tasarısına göre Tiktok'un sahibi olan Çinli ByteDance şirketine, platformu elinden çıkarması için 6 ay süre verilecek.

Aksi taktirde Tiktok ABD'de yasaklanacak.

Washington yönetimi yasağa gerekçe olarak ülkedeki 170 milyon Tiktok kullanıcısının kişisel verilerinin Çin'in eline geçmesinden endişe edildiği açıklaması yapıyor.

Tasarının yasalaşması için Senato'dan da geçmesi gerekiyor.

İddiaların asılsız olduğunu savunan şirketse Amerikalı kullanıcılarının kişisel verilerinin ABD topraklarında saklandığını vurguluyor.

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