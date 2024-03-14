TikTok yasağına tepkiler büyüyor, Çin ABD'yi haydutlukla suçladı

"HAYDUT MANTIĞI"



Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü "Sözde ulusal güvenlik sebepleriyle yabancı şirketleri keyfi olarak engellemenin adil hiçbir yanı yok" dedi ve ABD'yi haydutlukla suçladı.



Pekin yönetimi, uluslararası ticaret kurallarını ihlal eden ABD'ye karşı hukuki adımların atılacağını açıkladı.



6 AY SÜRESİ VAR



Yasa tasarısına göre Tiktok'un sahibi olan Çinli ByteDance şirketine, platformu elinden çıkarması için 6 ay süre verilecek.

Aksi taktirde Tiktok ABD'de yasaklanacak.



Washington yönetimi yasağa gerekçe olarak ülkedeki 170 milyon Tiktok kullanıcısının kişisel verilerinin Çin'in eline geçmesinden endişe edildiği açıklaması yapıyor.



Tasarının yasalaşması için Senato'dan da geçmesi gerekiyor.



İddiaların asılsız olduğunu savunan şirketse Amerikalı kullanıcılarının kişisel verilerinin ABD topraklarında saklandığını vurguluyor.