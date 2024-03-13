ABD'den TikTok yasağına ilk onay

KİŞİSEL VERİ ENDİŞESİ

Oylama öncesinde FBI, Adalet Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat birimi tarafından Temsilciler Meclisine kapalı kapılar ardında brifing verildi.



Amerikalıların kişisel bilgilerinin Çin yönetiminin eline geçmesinden endişe ediliyor.



Çinli şirketse Amerikalıların ifade özgürlüğünün ellerinden alındığı savunması yaptı. Washington'daki temaslarıyla tasarıyı durdurmaya çalışan Tiktok Ceo'su Shou Zi Chew, güvenlik endişelerine yönelik hiçbir kanıt olmadığını savundu, yasağın ABD anayasasına aykırı olduğunu iddia etti.



Elden çıkarmanın ABD ulusal güvenliği için bir çözüm olmadığını savunan şirket geçtiğimiz aylarda, Amerikalı kullanıcı verilerinin ABD merkezli olarak korunacak şekilde yapılandırdığını açıklamıştı.



Çin yönetimi ise, yasağın nihayetinde ABD'ye zarar vereceğini iddia etti. Çin Dışişleri Bakanlığı tasarıyı "zorbalık" olarak nitelendirdi.

