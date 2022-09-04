Tırmanış sürüyor: Hong Kong'da günlük vaka sayısı son üç günde 10 bini aştı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde günlük Covid-19 vakalarındaki artış sürüyor.



Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 193'ü dış kaynaklı 10 bin 683 vaka kaydedildi.



Yaklaşık 7,3 milyon nüfuslu kentte ağustos başından bu yana artan günlük vaka sayısı son üç günde 10 bini aştı.



Son 24 saatte virüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybederken, halen 18'i yoğun bakımda 2 bin 793 hastanın tedavi gördüğü bildirildi.



Merkez yetkilisi Doktor Albert Au, vakaların şubat ve mart aylarında olduğu gibi katlanarak artmadığını, fakat son bir ayda iki katına çıkan günlük vakalardaki artış eğiliminin sürmesini beklediklerini belirtti.



KANALİZASYON NUMUNELERİNDE VİRÜS BULGUSUNDA ARTIŞ



Kentin farklı ilçelerinde kanalizasyonlardan alınan numunelerde hane başına virüs miktarının son beş günde mart ayı başındaki düzeylere ulaştığına dikkati çeken Au, Omicron'un bulaşıcılığı yüksek BA.5 alt varyantının hakim hale gelmesiyle genel bağışıklık düzeyinin azaldığını vurguladı.



Au, şubat ve mart aylarında virüse yakalananların, yeniden aşı yaptırmadılarsa, antikor düzeylerinin azalacağı ve yeni enfeksiyon riski taşıyacağı uyarısında bulundu.



Hong Kong, şubat ve mart aylarında günlük vaka sayısının 80 bine kadar çıktığı bir salgın dalgası geçirmişti. Salgının bahar aylarında kontrol altına alınmasının ardından vaka sayısı haziranın ortasından itibaren yeniden artmaya başlamıştı. İlk kez 15 Haziran'da 1000'in üzerine çıkan günlük vaka sayısı, 4 Ağustos'ta 5 bini, 19 Ağustos'ta 6 bini, 25 Ağustos'ta 8 bini ve 1 Eylül'de 10 bini aşmıştı.



Vaka artışında Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yayılmasının etkili olduğu tahmin ediliyor.

