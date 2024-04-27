Titanik'teki en zengin yolcunun altın saati açık artırmada

Titanik'teki en zengin adam olan John Jacob Astor tarafından takılan altın saat, felakete uğramış gemiden kurtarılan hatıra eşyalarının satıldığı açık artırmasında satışa sunulacak.



Astor, Titanik'in 15 Nisan 1912'de buzdağına çarparak batması sonucu hayatını kaybeden yaklaşık bin 500 kişiden biriydi. Hamile eşi Madeleine ise kazadan sağ kurtulmayı başardı.

Astor, RMS Titanik'teki en zengin yolcuydu. O dönemde net servetiyle dünyanın en zengin insanları arasında olduğu düşünülüyordu. O dönemki serveti yaklaşık 87 milyon dolar değerindeydi.



Altın saat, İngiltere'deki "Henry Aldridge & Son" müzayede evinde satışa sunulan çok sayıda önemli parça arasında yer alıyor.



Müzayede evinin genel müdürü Andrew Aldridge'e göre saat 125 bin ila 188 bin dolar arasında bir fiyata alıcı bulabilir.

Müzayedede John Jacob Astor'ın kol düğmeleri ve geminin birinci sınıf yolcu konaklama planı da satışa çıkacak.

