Tokyo Olimpiyatları'na gelen kişilerden Covid-19'a yakalananların sayısı 430'a çıktı

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, Oyunlar kapsamında ülkeye gelen 26 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.



Son 24 saatte virüs tanısı konulan 26 kişi arasında turnuvada yarışan sporcu yer almadı.



Kovid-19'a yakalananlar arasında turnuva kapsamında hizmet veren bir resmi yetkili, 16 sözleşmeli çalışan, 5 medya mensubu yer aldı.



Böylece, Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 430'a çıktı.



Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.