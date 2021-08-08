Tokyo Olimpiyatları'na gelen kişilerden Covid-19'a yakalananların sayısı 430'a çıktı

Anadolu Ajansı 08.08.2021 - 08:24 | Son Güncelleme : 08.08.2021 - 08:27
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, Oyunlar kapsamında ülkeye gelen 26 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüs tanısı konulan 26 kişi arasında turnuvada yarışan sporcu yer almadı.
Kovid-19'a yakalananlar arasında turnuva kapsamında hizmet veren bir resmi yetkili, 16 sözleşmeli çalışan, 5 medya mensubu yer aldı.
Böylece, Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 430'a çıktı.
Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.