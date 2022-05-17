Tropikal fırtınalar Güney Asya’yı vuracak

Bristol Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, tropikal fırtınalar sonucunda oluşacak su baskınlarından ve deniz suyu seviyesindeki değişimlerden en çok Güney Asya’yı etkileyeceğini ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre sera gazı emisyonlarındaki artış mevcut hızıyla devam ederse, Hindistan’ın 1 metre seviyesine ulaşan su baskınlarıyla karşılaşabileceğini gösteriyor. Risk altındaki nüfusa oranında ise Bangladeş öne çıkıyor. Ülkedeki nüfusun yüzde 60-70’inin bu değişimden etkilenebileceği öngörülüyor.