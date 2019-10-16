ABD Başkanı Donald Trump ile senatörlar arasındaki görüşme Beyaz Saray'da gerçekleşecek.
Senatörlerin yanı sıra toplantıda Temsilciler Meclisi, Dış İlişkiler ve Silahlı Hizmetler Komitesi'nden de üyeler katılacak.
Masada ABD'nin Suriye'den askerlerini çekmesi, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı harekat ve Suriye'deki son durum ele alınacak.
Trump Beyaz Saray'da senatörlerle görüşecek
NTV HaberDünya
ABD Başkanı Donald Trump bugün Kongre'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat partinin önde gelen senatörleriyle görüşecek.
ABD Başkanı Donald Trump ile senatörlar arasındaki görüşme Beyaz Saray'da gerçekleşecek.