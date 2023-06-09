Trump, "gizli belgelerle" ilgili hakkında iddianame hazırlandığını söyledi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımda, Florida'daki malikanesinden çıkan "gizli belgeler" soruşturması kapsamında hakkında iddianame hazırlandığını duyurdu.



"Yozlaşmış (Joe) Biden yönetimi, avukatlarıma aleyhime iddianame hazırlandığını bildirdi." diyen Trump, Başkan Biden'ın evinde, bir üniversitedeki ofisinde ve garajında çıkan "gizli belgeleri" hatırlattı.

SALI GÜNÜ İFADE VERECEK



Gelecek salı günü yerel saatle 15.00'te Miami'deki federal adliyeye çağrıldığını belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:



"Ülkemizin tarihindeki herhangi bir görevdeki başkandan çok daha fazla oy alan ve şu anda 2024 başkanlık seçimleri için yapılan anketlerde hem Demokrat hem de diğer tüm adaylardan açık ara önde olan eski bir ABD Başkanı'nın başına böyle bir şeyin gelebileceğini asla düşünmemiştim. Ben masum bir adamım!"



Trump, bugünü ABD için "kara bir gün" şeklinde nitelerken, kendisine hangi suçlamaların yöneltildiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.