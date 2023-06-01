Donald Trump'ın ses kaydı çıktı: Saldırı planının olduğu gizli belgeyi aldı

Toplantı Trump'ın golf kulübünde yapıldı. Kulüpte Biyografi üzerine çalışan iki kişi ve iletişim uzmanı Margo Martin vardı. Trump bu sırada, Meadows'un İran'a yönelik olası saldırı planının olduğu 4 sayfalık bir Pentagon belgesinin olduğunu söyledi.



Habere göre Trump, 2 dakikalık ses kaydında belgeyi paylaşmak istedi. Ancak üzerindeki gizlilik nedeniyle bunu yapamadı. Çünkü Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra belgelerin gizliliğini kaldırma yetkisi üzerindeki sınırlamaların farkındaydı.



Trump tutuklanacak mı? ABD'yi karıştıran fotoğraflar Haberi Görüntüle Bu durum, eski başkanın Beyaz Saray'dan ayrılırken Gizli belgeleri aldığını kabul etmesi olarak yorumlandı. Ağustosta Trump'ın Florida'daki konutu Mar-a-Lago için arama emri çıkarılmış. Konutta çok sayıda gizli belge ele geçirilmişti.