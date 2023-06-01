Donald Trump'ın ses kaydı çıktı: Saldırı planının olduğu gizli belgeyi aldı

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkan Donald Trump'ın ses kaydı çıktı. Kayıtta, Trump başkanlığı devrederken İran'a yönelik olası saldırı planının olduğu gizli belgeyi aldığını kabul ediyor.

Donald Trump'ın ses kaydı çıktı: Saldırı planının olduğu gizli belgeyi aldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal Savcılar, eski Başkan 'ın Beyaz Saray'dana gizli belgeleri aldığını kabul ettiği bir ses kaydını elde etti.

Amerikan yayın kuruluşu CNN International bu bilgiyi özel haber olarak yayınladı. Ses kaydı eski başkanın 2021 yılında kendi döneminin Genelkurmay Başkanı Mark Meadows'un otobiyografisi için yapılan bir toplantıda alındı.

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Toplantı Trump'ın golf kulübünde yapıldı. Kulüpte Biyografi üzerine çalışan iki kişi ve iletişim uzmanı Margo Martin vardı. Trump bu sırada, Meadows'un 'a yönelik olası saldırı planının olduğu 4 sayfalık bir Pentagon belgesinin olduğunu söyledi.

Habere göre Trump, 2 dakikalık ses kaydında belgeyi paylaşmak istedi. Ancak üzerindeki gizlilik nedeniyle bunu yapamadı. Çünkü Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra belgelerin gizliliğini kaldırma yetkisi üzerindeki sınırlamaların farkındaydı.

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Bu durum, eski başkanın Beyaz Saray'dan ayrılırken Gizli belgeleri aldığını kabul etmesi olarak yorumlandı. Ağustosta Trump'ın Florida'daki konutu Mar-a-Lago için arama emri çıkarılmış. Konutta çok sayıda gizli belge ele geçirilmişti.

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