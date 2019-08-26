Gelişmiş yedi ülkeden oluşan G7 Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın İran Dışişleri Bakanı Muhammed Javad Zarif'i görüşme için Pazar günü G7 Zirvesi'ne davet etmesinin kendisini şaşırtmadığını belirtti.



ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i görme talebinde bulunmadığını, yüz yüze görüşme için ise henüz erken olduğunu söyledi.



ÇİN'LE TİCARET SAVAŞI



ABD Başkan Donald Trump, Çin'in dün gece ABD ticaret yetkilileriyle irtibat kurarak müzakere masasına geri dönmek istediğini belirtti. Trump ayrıca bunu dünya için çok olumlu bir gelişme olarak niteledi.



Trump G7 Zirvesi sırasında yaptığı açıklamada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i büyük bir lider olarak nitelendirdi ve anlaşma ve gerilimin yatışması isteğini memnuniyetle karşıladı.



Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ile Çin arasındaki arasındaki ticaret savaşı, iki ülkenin Cuma günü birbirlerinden ithal ürünlere ek gümrük vergileri getireceğini açıklamarıyla keskin bir şekilde tırmanmıştı.



Çin'in Cuma günü ABD'den ithal 75 milyar dolar tutarındaki ürüne ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının hemen ardından Trump Çin'den ithal 550 milyar dolar değerinde ürüne yönelik yüzde 5 ek gümrük vergisi açıklamıştı.

