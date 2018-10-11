Trump, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan muhalif gazeteci Kaşıkçı hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



ABD'de bazı senatörlerin Kaşıkçı'nın başına ne geldiği belli olana kadar Suudi Arabistan'a askeri yardımların kesilmesi yönündeki çağrılarının kendisine sorulması üzerine Trump, "Böyle bir adım bizi yaralar." diye konuştu.



Kaşıkçı'nın ABD vatandaşı olmadığına ve ABD'de vizeyle bulunduğuna dikkati çeken Trump, Kaşıkçı hakkındaki gelişmeleri "Hiç hoşumuza gitmiyor hem de hiç." şeklinde değerlendirdi.



SORUŞTURMA AÇILSIN TALEBİ



ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Trump'tan, Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası" kapsamında soruşturma açması talebinde bulunmuştu.



Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul dışında tüm komite üyelerinin imzaladığı mektupta, "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında Sayın Kaşıkçı'ya ilişkin herhangi bir ihlalde rolü olan yabancı kişilere yönelik yaptırım uygulama konusunda karar vermenizi talep ediyoruz." ifadesi kullanılmıştı.



Senatör Paul ise katıldığı bir radyo programında, Kaşıkçı olayından Suudi Arabistan'ın sorumlu olması durumunda bu ülkeye silah satışının durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer sorumlularsa hatta bu gazeteciyi öldürmelerinin onlar için kritik bir durum olduğuna dair bir işaret dahi olursa kendilerine silah satışını durdurmalıyız." diye konuşmuştu.



Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Orta Doğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.