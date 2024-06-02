Trump, UFC karşılaşmasında izleyiciler tarafından alkışlandı

New York Post gazetesinin haberine göre, Trump, UFC karşılaşmalarını izlemek için New Jersey eyaletinin Newark kentindeki salona geldi.



Trump, salona girmesinin ardından izleyiciler tarafından alkışlandı.



UFC dövüşçülerinden Sean Strickland, Paulo Costa ile yaptığı mücadeleyi zaferle bitirmesinin ardından Trump'ın yanına giderek, eski Başkan'ın elini sıktı ve kendisiyle fotoğraf çektirdi.



Strickland, zafer konuşmasında da Trump'ı överek, "Başkan Trump, adamsınız. Size yaptıkları tam bir rezalet, size bağışta bulunacağım." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Trump, karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu ünvanına sahip olan ve kariyerini 2020'de noktalayan Dağıstan doğumlu Rus sporcu Habib Nurmagomedov ile tokalaşarak sohbet etti.



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TRUMP'IN "SUS PAYI" DAVASI



ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında suçlanmıştı.



Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.



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HÜKÜM GİYEN İLK ESKİ ABD BAŞKANI



Trump, New York’ta 6 haftadır devam eden yargılama sonucunda 31 Mayıs'ta jüri tarafından, hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.



Böylece Trump, ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ve jüri tarafından suçlu bulunan "ilk eski başkan" olarak tarihe geçmişti.



Trump’a verilecek cezanın belirleneceği duruşma 11 Temmuz'da yapılacak.