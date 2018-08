New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump'ı cinsiyetçi, ırkçı ve göçmenlere karşı hoşgörüsüz davranmakla suçladı.



Trump'ın "Amerika'yı tekrar büyük yap" sloganına tepki gösteren Vali Cuomo, "Amerika'yı yeniden büyük yapmayacağız, ABD hiç o kadar büyük değildi. Ancak her ABD'li her şekilde eşitliğe kavuştuğunda büyüklüğe ulaşacağız" ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump ise CIA eski Başkanı John Brennan'ın güvenlik iznini iptal etti.



Karara tepki gösteren Brennan, Trump'ın ifade özgürlüğünü bastırdığını ve kendisini eleştirenleri cezalandırdığını söyledi.



CIA eski Başkanı John Brennan, Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Helsinki’deki görüşmesini "hainlik" olarak tanımlamıştı.