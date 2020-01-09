Trump'ın olası savaş kararına karşı adım

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın İran konusunda atacağı askeri adımları sınırlamak için "savaş yetkisi yasası" hazırladıklarını açıkladı.
Pelosi, Başkan Trump'ın İran'a yönelik askeri adımlarını düzenleyen tasarıyı bu hafta oylayacaklarını belirtti.
Pelosi, söz konusu tasarının önce alt komisyonda, ardından da Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylanacağını söyledi.
Trump yönetimini eleştiren, İranlı komutan Kasım Süleymani'ye düzenlenen saldırının Kongre'ye danışılmadan alındığını belirten Pelosi, "Trump yönetimi üst düzey Iran askeri yetkililerini hedef alan kışkırtıcı ve orantısız bir saldırı düzenlendi" ifadelerini kullandı.