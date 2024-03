Trump'ın para cezası indirildi | Mahkeme ödeme için ek süre tanıdı

TRUMP HAKKINDAKİ DAVA



New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiği suçlamasıyla dava açmış, mahkemeden Trump ve çocuklarının New York'ta şirket kurmalarını ve 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklayarak 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını talep etmişti.



2 Ekim 2023'te başlayan duruşmalar, 11 Ocak'taki kapanış konuşmalarıyla sona ermiş, 16 Şubat’ta da davaya bakan Yargıç Arthur Engoron, "emlak sektöründe hileli işler yapmak"tan Trump’a 354,9 milyon dolar, çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump’ın her birine 4'er milyon dolar, şirketin eski mali işler müdürüne de 1 milyon dolar para cezası vermişti.



Trump, kararı, New York Temyiz Mahkemesine götürmüştü ancak temyizde dava görülürken, Trump'ın, New York Başsavcılığının cezai karar yetkisi ile mal varlıklarına haciz koymasını engellemek için toplam miktarın yüzde 10 fazlası ve faizleriyle 454 milyon doları, 25 Mart’a kadar teminat olarak sağlaması gerekiyordu.

