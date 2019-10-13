ABD Başkanı Donald Trump,Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, DAEŞ'li mahkumların en kötülerini şu anda elinde tutuyor. Türkiye ve (YPG/PKK) Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli" ifadelerini kullandı.
ABD lideri, paylaşımında Avrupa ülkelerine yönelik çağrısını da yineledi.
Trump, "Avrupa, çok defa talep edildiğinde onları (DAEŞ'lileri) geri almış olmalıydı. Şimdi bunu yapmalılar. ABD'ye asla gelemeyecek ya da girmelerine izin verilmeyecektir!" değerlendirmesinde bulundu.
Trump'tan DAEŞ tutukluları açıklaması
Anadolu AjansıDünya
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine kendi vatandaşları olan DAEŞ tutuklularını geri alma çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump,Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, DAEŞ'li mahkumların en kötülerini şu anda elinde tutuyor. Türkiye ve (YPG/PKK) Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli" ifadelerini kullandı.