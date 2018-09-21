Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın siber saldırılara karşı daha saldırgan adımların atılmasını öngören bir Ulusal Siber Güvenlik Strateji Belgesi'ni imzaladığını duyurdu.



Gazetecilere açıklama yapan Bolton, 15 yıl sonra ilk kez bir siber strateji belgesinin Başkan tarafındanimzalandığını belirtti.



Söz konusu siber strateji belgesinin bugün yürürlüğe girdiğini anlatan Bolton, "ABD'ye karşı siber faaliyette bulunan her ulus bizim hem saldırı hem de savunma anlamında karşılık vereceğimizi beklemelidir." ifadelerini kullandı.



Beyaz Saray tarafından yayınlanan belgede, ABD'nin kritik alt yapı ve kurumlarının veritabanlarının siber saldırılara karşı güvenliği tahkim edilmesi gerektiğine vurgu yapılırken ABD'de siber suçları işleyenlere yönelik ihbar ve yasal işlem yapma konusunda daha etkili sistemlerin kurulması ve buna yönelik düzenlemelerin yapılacağı bildiriliyor.



"Siber Caydırıcılık İnisiyatifi" adı altından bir birimin oluşturulacağı aktarılan belgede, ABD'nin siber güvenlikte küresel üstünlüğünün tesis edilmesinin planlandığına dikkati çekiliyor.



Belgede ayrıca, ABD'nin küresel siber güvenlik normlarının oluşturulmasına öncülük edeceği ve devletlerin bu normlara uymasının sağlanması için çaba sarf edileceği kaydediliyor.