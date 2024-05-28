Trump'tan İsrail'e açık destek: "Filistin protestolarını bastıracağım"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeniden seçilmek için yürüttüğü kampanyası için bir grup zengin bağışçıya, Beyaz Saray'a dönmesi halinde üniversite kampüslerindeki Filistin yanlısı protestoları bastıracağını söyledi.



İsrail'in Gazze'deki savaşına karşı gösterileri "radikal devrimin" parçası olarak nitelendiren Trump, ağırlıklı olarak Yahudi olan bağışçılara, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ı yenmesine yardım etmeleri halinde hareketi bastıracağına söz verdi.



Washington Post gazetesine göre Trump, "Eğer yeniden seçilmeme yardımcı olursanız, bu devrimci hareketi 25 veya 30 yıl geriye alırız" diye konuştu.



YABANCI ÖĞRENCİLERİ SINIR DIŞI EDECEK



Trump ayrıca yönetiminin, son zamanlarda ABD genelindeki kolejlerde çadır kampları şeklini alan protestolara katıldığı tespit edilen yabancı öğrencileri sınır dışı edeceğini de söyledi.



Cumhuriyetçiler, kampüs protestolarını ABD Başkanı Joe Biden'ın gözetiminde kontrolsüzce yayılan "kaosun" bir tezahürü olarak tasvir ederek seçim kampanyalarının bir parçası haline getirmeye çalışıyor.

TRUMP'IN İSRAİL DESTEĞİ



Trump ayrıca, İsrail'in Gazze'deki saldırısına karşı, ülkenin “kendini savunma” hakkını desteklediğini söyleyerek aylarca kaçamak ifadeler kullandıktan sonra bariz bir U dönüşü gerçekleştirdi.



Daha önce İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle "halkla ilişkiler savaşını kaybettiğini" söylemişti.



Mart ayında ise İsrail basınına konuşan Trump, "Savaşınızı bitirmelisiniz" diyerek İsrail'in "barışa dönmesi ve insanları öldürmeyi bırakması" gerektiğini de vurgulamıştı.