Trump'tan Kobe Bryant'ın ölümüne ilişkin "Korkunç bir haber" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından "Korkunç bir haber" paylaşımında bulundu.

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NBA efsanesi Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı helikopter kazasında yaşamını yitirdi

NBA efsanesi Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı helikopter kazasında yaşamını yitirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kobe Bryant ve diğer 3 kişinin California'da bir helikopter kazasında öldüğünü" belirterek, ''Korkunç bir haber'' ifadesini kullandı.

Öte yandan Los Angeles kenti yetkilileri Calabasas kentinde yerel saatle 10.00 civarında yaşanan helikopter kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenler arasında Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant'ın bulunduğunu doğruladı.

Helikopter kazasında ölen diğer 4 kişinin ismi açıklanmazken, Amerikan medyasında yer alan haberlerde kazada ölen diğer 4 kişinin ise Bryant'ın kızları olduğu iddia edildi.

SİMGE FISTIKOĞLU'NUN ANLATIMIYLA KOBE BRYANT

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