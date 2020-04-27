Trump’tan Macron’a corona virüs telefonu (DSÖ'de reform konusunda anlaştılar)

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Deere, Trump ile Macron'un görüşmesine ilişkin, "Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Macron, Dünya Sağlık Örgütü'nün yapısında reform yapılması konusunda mutabık kaldı" açıklamasında bulundu.

Reuters - Anadolu Ajansı 27.04.2020 - 04:17 | Son Güncelleme : 27.04.2020 - 04:48

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ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı mücadeleyi görüştü.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, konuyla ilgili açıklamasında, telefonda görüşen iki liderin corona virüs salgınıyla mücadelenin yanı sıra küresel ekonominin ve iş yerlerinin yeniden açılmasına yönelik çabaları ele aldıklarını belirtti.

Deere, şunları kaydetti:

"İki lider Birleşmiş Milletlerin (BM) salgınla mücadelesini değerlendirmek üzere en yakın zamanda BM Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi ile toplantı yapmayı umut ettiklerini dile getirdi. Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Macron, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yapısında reform yapılması konusunda mutabık kaldı."

Deere, Trump ile Macron’un bölgesel konuları da ele aldığı bilgisini paylaştı.

Trump, salgına ilişkin yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle DSÖ’yü, "Çin’in oyuncağı" olmakla suçlamıştı.

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