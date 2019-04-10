İlişkili Haberler İsrail'de seçimi az farkla Netanyahu kazandı

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas eyaletine yapacağı ziyaret öncesinde Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



İsrail seçimlerini takip ettiğini ve ilk haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kazandığını söyleyen Trump, Netanyahu'nun kazanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.



Trump, "Bibi Netanyahu'yu tebrik etmek istiyorum. Kendisi çok iyi bir müttefik, iyi bir arkadaş. Belki biraz erken ama onun kazandığını duyuyorum. Kendisi kazandı, şimdi artık barış anlamında birtakım olumlu adımlar göreceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Ortadoğu Barış Süreci'ne ilişkin Trump, "Herkes Ortadoğu'da İsrail ve Filistinliler arasında barışa ulaşılamaz diyor. Bunun garantisini hiçbir zaman vermedim ancak şu anda bir şansımızın, iyi bir şansımızın olduğunu düşünüyorum" dedi.



İsrail'de dün yapılan genel seçimlerde, hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için gerekli sandalye sayısına ulaşamaması nedeniyle koalisyon senaryoları gündeme gelmişti.



Başa baş geçen seçimde kalan oyların sayımının ardından Likud seçimlerde ikinci parti olsa bile diğer sağ partilerin Gantz'ın yerine Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetine daha sıcak bakacağı, bu yolla Netanyahu'nun yeni hükümeti kurmaya daha yakın olduğu belirtiliyor.