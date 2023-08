Tunus Cumhurbaşkanı'ndan "ekmek krizi" açıklaması: Tekelcilerle savaşacağız

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said

Ekmek krizini "asılsız" olarak niteleyen Said, böyle asılsız krizlerin, temel bazı gıda maddelerinde ya da okul ve üniversitelere dönüş mevzusunda da tekrarlanmasına karşı uyarıda bulundu ancak ayrıntı vermedi.



Said, görüşmenin ardından, başkentteki fırınları ziyaret ederek şikayetleri dinledi.



Cumhurbaşkanı Said, 15 Ağustos'ta, başbakan ve bazı bakanlarla gerçekleştirdiği görüşmede, ülkede yaşanan ekmek krizinin ardında tekelci ve spekülatörlerin olduğunu söylemişti.



Tunus'ta, son zamanlarda ekmek üretiminde yaşanan kriz nedeniyle fırınların önünde uzun kuyruklar oluşuyor.



Tunus'ta "geleneksel" olarak sınıflanan yaklaşık 4 bin fırın, un sübvansiyonundan faydalanıyor ve ekmeği tek fiyattan satıyor. Sayıları 1500'ü bulan modern fırınlar ise un sübvansiyonundan çok az yararlanıyor.



Ekmeğin yanı sıra unlu mamuller de üreten özel sektöre ait "modern" fırın sahipleri ve çalışanları, başkent Tunus'taki Ticaret Bakanlığı önünde hükümetin "un kesintisi" kararına karşı protesto gösterisi düzenlemişti.



Tunus Ulusal Kurumlar Konfederasyonu CONECT 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, konfederasyona bağlı olan ve sayıları yaklaşık 1500'ü bulan fırınlarda 1 Ağustos'tan itibaren ekmek üretiminin durdurulması kararı alındığını duyurmuştu.