Tunus ile Kongo ikili ilişkileri görüştü

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Said, Kongo Dışişleri Bakanı Gakosso'yu Kartaca Sarayı'nda kabul etti.



Cumhurbaşkanı Said, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Tunus ile Afrika ülkeleri arasında kardeşlik ve dayanışma temeline dayanan ikili ve çok taraflı güçlü işbirliklerinin olduğunu belirtti.



Afrika Kıtası'ndaki ülkeler arasındaki iyi ilişkilerin ve ortaklıkların önemine dikkati çeken Said, kıtadaki krizleri sonlandırmak ve sonraki nesillere daha iyi bir gelecek inşa etmek için farkındalığı güçlendirecek ortak politikalar geliştirmenin gerekliliğini vurguladı.



Gakosso, görüşmede Kongo Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Libya Komitesi Başkanı Denis Sassou Nguesso'nun gönderdiği mektubu Cumhurbaşkanı Said'e iletti.



Cumhurbaşkanı Said’in 5 Şubat’ta Libya’daki krize ilişkin istişarelerde bulunmak üzere Brazzaville'ye davet edildiği belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve diplomatik misyonların Libya krizinin çözümüne ilişkin gösterdikleri çabanın takdir edildiği ve Tunus’un kardeş ülke Libya’yı desteklemeye devam edeceği aktarıldı.