Tunus'ta göçmen teknesi alabora oldu: 19 ölü

2023 YILINDA BİN 300 GÖÇMEN KAYBOLDU



Tunus'ta 2023 yılında düzensiz göç girişimi sırasında bin 300 Tunuslu düzensiz göçmen kayboldu. 17 bini aşkın düzensiz göçmen ise deniz yoluyla Avrupa'ya geçti.



Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.



Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.



Avrupa Komisyonu, Eylül 2023'te Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan ve bir kısmı düzensiz göçmen akışının azaltılmasını amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında Tunus'a 127 milyon euroluk yardım tahsis edildiğini açıklamıştı.

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