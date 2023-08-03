Turistler 150 yıllık heykeli kırdı

İtalya'nın Viggiu bölgesinde turistler, tarihi konakta İtalyan sanatçı Enrico Butti'ye ait 150 yıllık heykeli kırdı.

Heykelin kırılma anları kamerayla kaydedildi. Görüntülerde turistlerden ikisi heykel ile poz vermek isterken bir diğerinin tahta bir çubukla onları ittiği görülüyor.

İtalyan sanatçı Enrico Butti'ye ait 200 bin euroluk sanat eseri parçalanırken, olay kamera kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıktı.

Otel olarak kullanılan tarihi konağın sahibi, 17 kişilik turist kafilesi aleyhinde dava açtı.

İtalya'da haziran ayında da İngiliz bir turist Roma'daki tarihi Colezyum'un duvarına yazı yazmıştı.

