Fransa'da yakalanan kişinin aracın yolcu koltuğunda oturan 21 yaşındaki kadın olduğu açıklandı. 20 yaşındaki sürücü ise henüz yakalanamadı.

Kaza pazar akşamı trafik polisinin dur emrine uymayan sürücü polisten kaçarken yaşandı.

Sürücü kent içinde aşırı hızla sürdüğü otomobille sokakta yürüyen 2 Türk çocuğuna çarpmış çocuklardan biri olay yerinde hayatını kaybetmişti. Diğer çocuk ağır yaralanmıştı.