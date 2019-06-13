Fransa'da yakalanan kişinin aracın yolcu koltuğunda oturan 21 yaşındaki kadın olduğu açıklandı. 20 yaşındaki sürücü ise henüz yakalanamadı.
Kaza pazar akşamı trafik polisinin dur emrine uymayan sürücü polisten kaçarken yaşandı.
Sürücü kent içinde aşırı hızla sürdüğü otomobille sokakta yürüyen 2 Türk çocuğuna çarpmış çocuklardan biri olay yerinde hayatını kaybetmişti. Diğer çocuk ağır yaralanmıştı.
Türk asılı 2 çocuğa çarpan 2 kişiden biri yakalandı
Anadolu AjansıDünya
Fransa'da Türk asıllı 2 çocuğa çarpan araçta bulunan 2 kişiden biri yakalandı. Sürücü ise halen firarda.
Fransa'da yakalanan kişinin aracın yolcu koltuğunda oturan 21 yaşındaki kadın olduğu açıklandı. 20 yaşındaki sürücü ise henüz yakalanamadı.