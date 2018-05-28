Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasında siyasi istişarelerin, Müsteşar Ümit Yalçın ve Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Andreas Michaelis başkanlığındaki heyetler arasında yarın Ankara’da yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, "İstişarelerde ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülkenin ortak gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir" ifadesi yer aldı.
Türk ve Alman heyetleri yarın Ankara'da buluşacak
Anadolu AjansıDünya
Türkiye ile Almanya arasında müsteşarlık seviyesinde siyasi istişareler yarın Ankara'da yapılacak.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasında siyasi istişarelerin, Müsteşar Ümit Yalçın ve Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Andreas Michaelis başkanlığındaki heyetler arasında yarın Ankara’da yapılacağı belirtildi.