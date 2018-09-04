Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katıldı.



Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, konuk bakanı İzmir'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye ve Yunanistan'ın coğrafyanın ve tarihin adeta kenetlediği iki ülke olarak iki büyük medeniyeti temsil ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bu iki büyük medeniyetin izlerini ve zenginliklerini birlikte taşıyoruz. Niko'nun her zaman söylediği gibi, Allah bizi komşu yaptı. Her iki ülkede de sayısız kültürel miraslarımız var. Gelirken bilgilere baktım, dillerimizde ortak 5 bin kelime var. Tüm bunlar halklarımızı birbirine yakınlaştırıyor. Biz Yunanistan ile ilişkilerimizde işbirliği ve diyaloğu temel yapı taşı olarak görüyoruz. Niko'nun da söylediği gibi anlaşamadığımız konular var. Hatta bazen fırtınalı günler yaşıyoruz ya da durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama sonuçta sağduyunun hakim olmasının sebebi de iki tarafta da bu işbirliği ve diyaloğu temel taşı olarak görmek yatıyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayında Yunanistan'ı ziyaret etmesinin ilişkilerde yeni bir dönüm noktası olduğunu, bu ziyaretin 65 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Yunanistan ile ilişkileri Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi seviyesine çıkarttıklarını anlattı.



İZMİR İLE SELANİK ARASINDAKİ FERİBOT SEFERLERİ



Bu kapsamda son toplantının da İzmir'de gerçekleştiğini anımsatan Bakan Çavuşoğlu, sonraki toplantının ise Atatürk'ün doğum yeri olan Selanik'te gerçekleştirilmesinin planlandığını aktardı.



İzmir ile Selanik arasında kardeş şehir ilişkisi bulunduğunu, bu bağları somut projelerle güçlendirmek istediklerini belirten Çavuşoğlu,"İzmir ile Selanik arasındaki feribot seferlerinin başlamasında gecikme olmuş. Bunun bir an önce başlaması gerekiyor. Bu konuda birlikte çalışalım. Aynı şekilde İstanbul ile Selanik arasında tren yolu projemiz var, bunu da hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"YUNANİSTAN'I HEDEF ALAN HAİNLER..."



İki ülke arasında bazı konularda görüş ayrılıklarının sır olmadığını ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ama Yunanistan özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine her zaman çifte standarttan uzak durarak, hatta çifte standardı eleştirerek destek vermiştir. Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu esasen 1877 yılından bu yana İzmir'de bizim misafirimizdir. Biz bu ev sahipliğinden mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde Yunanistan temsilcilikleri ve burada görev yapan tüm personel bize emanettir, bizim misafirimizdir. İki ülkenin de kültüründe misafirin önemli bir yeri vardır. Dostum Niko, burada, İzmir'de ve ülkemizde sadece Yunanistan'ın hayrına olan insanlar barınabilir. Yunanistan'ı hedef alan teröristler, darbeciler ve hainler, yani Yunanistan'ı hedef alan hainler bizim ülkemizde barınamaz. Buna da izin vermeyiz."



Öte yandan, açılış töreni sırasında İzmir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü için 9 Eylül'de gösteri yapacak Solo Türk uçaklarının prova uçuşlarından gelen sesler de salona ulaştı.



Konuk Bakanın uçak sesleri üzerine parmağıyla havayı işaret etmesi üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gülümseyerek endişelenecek bir durum olmadığını söyledi.

YUNAN BAKAN: DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI TÜRKİYE'NİN YANINDA OLDUK

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias da, açılıştan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



İki ülke arasında bazı sorunlara rağmen Bakan Çavuşoğlu ile işbirliği yapma, birlikte çalışabilme olanaklarını bulabildiklerini belirten Kocias, yeni başkonsolosluk binasının yeniden yapılanması ve restorasyonunun da iki ülke arasında yeniden yapılanmanın bir başlangıcı olarak görülebileceğini bildirdi.



Kocias, Ankara'daki büyükelçilik binasında da benzeri bir restorasyon işlemi yapacaklarına değinerek, şöyle devam etti:



"Sayın Çavuşoğlu ile birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyi seviyelere gelebilmesi için çalışıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin AB yöneliminde de birlikte çalışıyoruz. Bu iki ülkede de iki büyük lider işbaşında. Ki bu liderler uluslararası hukuka bağlı olarak, dayanarak iki ülke arasında mevcut olan sorunları çözebilme kabiliyetine sahipler. Bu iki lider istikrar için birlikte çalışmaya devam ediyorlar. Yunanistan uzun yıllardan sonra ekonomik krizden çıkıyor. Her türlü darbeciye, darbe girişimine karşı her zaman Türkiye'nin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Eminiz ki ekonomik alanda da istikrarını koruyacaktır Türkiye. Türkiye, Avrupa'da önemli bir güç. Yunanistan da medeniyetin Avrupa mirasının beşiği. Allah bize komşu olmanın güzelliklerini ve zorluklarını birlikte yaşatıyor."

''TERÖRİSTLERİ BARINDIRMIYORUZ"



Törenin sonunda Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından tekrar söz alan konuk bakan, Türkiye'ye gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederek, şunları kaydetti:



"Biz ülkemizde teröristleri barındırmıyoruz. Misafir etmiyoruz. Bizim ülkemizde her zaman geçerli olan husus, hukuk sürecinin ve uluslararası hukuk sürecinin işletilmesi yönündedir. İnanıyorum ki buna bizim ikili ilişkilerimiz de dayanmakta. Dostluğumuz aynı şekilde, Avrupa'daki ortak yönelimimiz de.

Türkiye'nin üye olduğu günleri beklememize gerek yok, inşallah en kısa süre Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması kalkar ve konsolosluğumuzdaki iş yoğunluğu da azalır. Türkiye tabii ki AB ile mevcut anlaşmaların hayata geçirilmesini hak eden bir ülke. İmzalanan bütün anlaşmaların hayata geçirilmesi son derece önemli."

Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu'nun yenilenen binasının açılış kurdelesi iki bakan tarafından kesildi.



Tören sonrası iki bakan, binadan çıkarak Kordon'da yürüyüş yaptı, vatandaşlarla sohbet etti, çocukları sevdi.