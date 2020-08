Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu

brüksel'den yayın yapan uluslararası haber sitelerinden Politico.eu, haberi, "Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz bulduğunu doğruladı, Akdeniz'de de aramalara devam edeceğini taahhüt etti" başlığıyla yayınladı.



Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'deki karasularında doğalgaz yatakları bulduğunu açıkladığı belirtildi.



Bulunan rezervin 320 milyar metreküp olarak tahmin edildiği kaydedilen haberde, sismik verilerin daha fazla rezerv olabileceği yönünde olduğu, Türkiye'nin daha derin sondaj çalışmaları yapmayı planladığı ifade edildi.



doğalgazın, Fatih sondaj gemisi tarafından 250 kilometrekarelik Sakarya gaz sahası olarak adlandırılan bölgede keşfedildiği kaydedilen haberde, söz konusu doğalgazın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'te kullanılmasının hedeflendiğine işaret edildi.



Haberde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de yakın zamanda başka bir gemi ile rezerv arayacağı belirtildi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu anımsatılan haberde, Türkiye'nin yıllık yaklaşık 40 milyar dolar enerji ithal ettiği anımsatıldı.



Belçika'nın Fransızca yayın yapan 7sur7 internet sitesinin AFP'ye dayandırdığı haberinde, "Türkiye tarihindeki en büyük doğalgaz alanını keşfetti" başlığı kullanıldı.



Haberde, Türkiye'nin doğalgazı 2023 yılında kullanmaya başlamayı hedeflediği kaydedildi.



doğalgaz rezervinin tahmini olarak 320 milyar metreküp olduğu belirtilen haberde, Türkiye'nin mevcut durumda enerji ithal ettiği anımsatıldı.



Haberde, benzer çalışmaların devam ettiği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de hidrokarbon aramalarına hız verdiğine işaret edildi.



Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile gerginlikler yaşadığına dikkat çekildi.



Belçika'nın yüksek tirajlı Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesinde, "doğalgaz: Türkiye, Karadeniz'de tarihindeki en büyük rezervi keşfetti" başlığı yer aldı.



Haberde, keşfin yaklaşık 320 milyar metreküp olduğu ve 2023 yılında doğalgazın kullanılmasının öngörüldüğü kaydedildi.



Belçika'da Fransızca yayın yapan Sudinfo.be haber sitesi de, "Türkiye Karadeniz'de büyük doğalgaz alanı keşfettiğini duyurdu" başlığını kullandı.



Haberde, Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'de tarihinin en büyük doğalgaz sahasını keşfettiğini açıkladığı bilgisi paylaşıldı.



320 milyar metreküp doğalgazın 2023 yılında kullanılmasının amaçlandığını belirtilen haberde, bölgede daha fazla rezerv olabileceği ifade edildi.



Haberde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışmaları sürdürdüğü, bunun Yunanistan'la gerginliğe neden olduğu anımsatıldı.



ALMANYA



Bild gazetesi Internet sitesinde, Türkiye’nin Karadeniz’de gerçekleştirdiği doğalgaz keşfini Erdoğan’ın “Millet için yeni bir dönem” olarak nitelendirdiği belirtildi.



Haberde Erdoğan’ın "Bugün ülke bakımından tarihi öneme sahip bir müjdeyi paylaşmak üzere bir araya geldik. Allah bize çok kıymetli bir kapıyı açtı. Gemilerimiz, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervini keşfetti. Bu işi tamamen yerli imkanlarımızla yürüttük." ifadeleri de okuyuculara aktarıldı.



Haberde Erdoğan’ın bölgedeki diğer buluntular için de ipuçlarının mevcut olduğunu ifade ettiği aktarıldı.



Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’da, "Türkiye, topraklarında büyük miktarda doğalgaz buldu." başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan’ın "Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğini ve bölgede diğer rezervlerin bulunduğuna dair de ipuçları olduğunu" söylediği aktarıldı.



Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrıca Akdeniz’de sondaj çalışmalarına da devam edileceğini duyurduğu aktarılarak, Türkiye’nin Yunanistan ve AB ile bu konuda bir ihtilaf yaşadığı belirtildi.



Ayrıca Erdoğan’ın Türkiye'nin bir enerji ihracatçısı olana kadar dinlenmeyeceklerini vurguladığı haberde, "Resmi açıklama öncesi konuya hakim kişiler, Ankara'nın enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltmaya yardımcı olabilecek büyük bir kaynaktan söz etmişti. Türk lirası bu açıklama sonrasında değer kazanmıştı." ifadelerine yer verildi.



Türkiye, Karadeniz'de ham madde arayışının ardından doğalgaz kaynağına ulaştı.



Alman haber ajansı DPA’ın "Türkiye Karadeniz’de doğalgaz bulduğunu duyurdu" başlığıyla verdiği haberde, "Türkiye, Karadeniz'de ham madde arayışının ardından doğalgaz kaynağına ulaştı." denildi.



Ajansın haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin sondaj gemisi Fatih'in, 320 milyar metreküplük bir kaynak keşfettiğini ve 2023 yılına kadar kaynaktan çıkan gazın ülkede kullanıma sunulmasını sağlamanın hedeflendiğini söylediği aktarıldı.



YUNANİSTAN



Yunanistan'da Skai adlı haber portalı, "Erdoğan'ın sevinç çığlığı" başlığıyla verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmaya geniş yer vererek, "Türk Lirası'nın kaybı geçici olarak durdu" ifadesini kullandı.



Enerji konulu haberler yapan Energia internet sitesi ise 320 milyar metreküp doğalgazın 2023 yılında kullanılmasının amaçlandığını belirterek, Erdoğan'ın Yunanistan'ı "Avrupa'nın şımarık çocuğu" olarak nitelendirdiğini yazdı.



"Erdoğan: Karadeniz'de dev doğalgaz yatağı bulduk" başlığını kullanan Kathimerini gazetesinin internet sitesi, "Erdoğan, Akdeniz'deki araştırmaları hızlandırmakla tehdit ediyor" ifadesine yer verdi.



UKRAYNA



Ukrayna'nın resmi haber ajansı Ukrinform'un, "Tarihi keşif: Erdoğan, Karadeniz'de gaz yatağı bulduklarını açıkladı." başlığıyla verilen haberde, Erdoğan'ın, "Türkiye Karadeniz'de tarihindeki en büyük gaz yatağı keşfini yaptı. Fatih sondaj gemisi 320 milyar metreküp doğalgaz yatağı buldu." ifadelerine yer verdi.



Erdoğan'ın 2023'te Karadeniz'de bulunan gazı çıkartmayı hedef koyduklarını ve Akdeniz'deki çalışmalardan da benzer haberler beklediklerini aktaran haberde, Erdoğan'ın "Türkiye, ulusal bir güvenlik konusu olan enerji konusunu çözecektir." ifadeleri kullanıldı.



Ukrayna'nın popüler haber portallarından TSN, keşfi "Türkiye, Karadeniz'de tarihindeki en büyük gaz yatağını buldu." başlığıyla verdi.



Keşfin, Türkiye'nin sadece gaz ithalatını azaltmayacağını, Türkiye'nin kendisinin artık bir enerji ihracatçısı olabileceğine dikkat çekilen haberde, Ukrayna, Bulgaristan ve Yunanistan'ın gaz alımıyla ilgilenebileceği vurgulandı.



ABD



The Wall Street Journal gazetesi, Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği doğalgaz keşfini, "Türkiye zor durumdaki ekonomiyi desteklemek için büyük doğalgaz keşfine güveniyor" başlığıyla duyurdu.



Haberde, söz konusu keşfin Türkiye'nin ödeme dengesi açığını hafifletilmesine yardımcı olabileceği ifade edildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'deki doğalgaz sahasının Türkiye'nin enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olabilecek bir keşif olduğuna yönelik sözlerinin aktarıldığı haberde, keşfedilen sahada üretimin 2023'te başlamasının hedeflendiği belirtildi.



Haberde, enerji uzmanlarının gazın 3 yıl içinde piyasaya sürülmesinin oldukça iddialı olduğuna ilişkin yorumu paylaşıldı.



ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) de haberinde "Türkiye, Karadeniz açıklarında büyük doğalgaz rezervi keşfetti" başlığını kullandı.



Erdoğan'ın "Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız." ifadelerine yer verilen haberde, konuya ilişkin uzmanların görüşleri paylaşıldı.



Haberde, uzmanların söz konusu keşfin Türkiye için olumlu bir haber olduğunu belirttiği, ancak keşfin bir "oyun değiştirici" olmadığını ifade ettikleri belirtildi.



AP'nin haberinde, Karadeniz'deki doğalgaz sahasının keşfine yönelik haberin Doğu Akdeniz'deki gerilimin yükseldiği bir dönemde geldiği kaydedildi.



Reuters ise "Erdoğan Karadeniz'de tarihi Türk gazı keşfini açıkladı" başlıklı haberinde, Türkiye'nin şimdiye kadarki en büyük doğalgaz keşfini duyurduğu aktarıldı.



Söz konusu keşfin daha büyük rezervlerin bir parçası olduğu belirtilen haberde, sahadaki gazın ticarileşmesi halinde Türkiye'nin enerji ithalatında Rusya, İran ve Azerbaycan'a olan bağımlılığını dönüştürebileceği ifade edildi.



Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin enerji ihracatçısı olmaya kararlı olduğuna yönelik sözlerine yer verildi.



Analistlerin görüşlerinin de paylaşıldığı haberde, sahadaki gazın miktarına ilişkin belirsizlik olduğunu ancak her halükarda büyük bir keşif olduğu vurgulandı.