Tusk: Avrupa savaş öncesi döneme girdi

"EN KRİTİK ANI YAŞIYORUZ"



Ukrayna için acil askeri yardım çağrısında bulunan Tusk, savaşın gelecek 2 yılının her şeyi belirleyeceğini ifade ederek, “İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana en kritik anı yaşıyoruz” dedi.



En endişe veren durumun "kelimenin tam anlamıyla her senaryonun mümkün olması" olduğunu kaydeden Tusk, "Özellikle genç nesil için kulağa yıkıcı geldiğini biliyorum, ancak zihinsel olarak savaş öncesi yeni bir dönemin gelişine alışmamız gerekiyor" diye uyardı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin