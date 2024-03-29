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Tusk: Avrupa savaş öncesi döneme girdi

Polonya Başbakanı Donald Tusk, yabancı basına yaptığı açıklamada Avrupa’nın “savaş öncesi döneme” girdiğini söyledi.

Tusk: Avrupa savaş öncesi döneme girdi

Başbakanı Donald Tusk, göreve gelmesinden bu yana ilk kez basınına röportaj verdi.

Avrupa’nın “savaş öncesi döneme” girdiğini ifade eden Tusk, Ukrayna’nın Rusya tarafından mağlup edilmesi durumunda Avrupa’daki hiç kimsenin kendini güvende hissedemeyeceğini söyledi.

“Kimseyi korkutmak istemem ancak, savaş geçmişe ait bir kavram değil, gerçek ve 2 yıl önce başladı” diyen Polonya Başbakanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova saldırısında herhangi bir kanıt olmadan Ukrayna’yı suçladığını ve Ukrayna’daki hedeflere yönelik saldırıları meşrulaştırma ihtiyacı hissettiğini sözlerine ekledi.

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AVRUPA KENDİNE YETEN BİR DURUMA GELMELİ

Avrupa Birliği Konseyi Eski Başkanı olan Tusk, Rusya’nın hafta başında gündüz saatlerinde Kiev’e hipersonik füzelerle saldırdığını hatırlattı.

Tusk, ABD’de Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerini kim kazanırsa kazansın Avrupa’nın askeri açıdan kendine yeten bir duruma gelmesi halinde ABD’nin daha cazip bir ortak olacağını kaydetti.

Rusya’nın Ukrayna savaşına başlamasıyla Soğuk Savaş’ın en kötü günlerinden bu yana batı ile ilişkilerinin en düşük seviyede olduğunu kaydeden Tusk, Putin’in Polonya, Baltık ülkeleri ve Çekya’ya saldırmak fikrinin “tamamen saçmalık” olduğunu dile getirdi.

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"EN KRİTİK ANI YAŞIYORUZ"

Ukrayna için acil askeri yardım çağrısında bulunan Tusk, savaşın gelecek 2 yılının her şeyi belirleyeceğini ifade ederek, “İkinci Savaşı'nın sona ermesinden bu yana en kritik anı yaşıyoruz” dedi.

En endişe veren durumun "kelimenin tam anlamıyla her senaryonun mümkün olması" olduğunu kaydeden Tusk, "Özellikle genç nesil için kulağa yıkıcı geldiğini biliyorum, ancak zihinsel olarak savaş öncesi yeni bir dönemin gelişine alışmamız gerekiyor" diye uyardı.

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