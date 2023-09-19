ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşı açıklaması: Barışa tek engel Rusya'dır

Dört kıtadan onlarca ülkeyi yeni bir ortaklık için bir araya getirdik. Fentanil ve sentetik uyuşturucular ile mücadele etmeye devam ediyoruz.



"AFRİKA BİRLİĞİ VE ECOWAS'IN YANINDAYIZ"



Terör örgütleri ile mücadeleye devam ediyoruz. Demokrasi zirvesi düzenleyerek, dünyadaki demokrasiyi güçlendirmeye çalışıyoruz. Afrika ülkelerinde art arda meydana gelen darbeler bu çabalarımızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Afrika Birliği ve ECOWAS'ın yanındayız.



Çin ile sorumlu rekabet istiyoruz. Çatışma değil.



ABD olarak iklim konusundaki yatırımlarımızı 4 katına çıkaracağız. Hem kamuda hem özel kuruluşlar açısından daha fazla yatırıma ihtiyacımız var.



Özellikle Pasifik'teki ada ülkeleri iklim değişikliğine karşı oldukça savunmasız durumda.



Küresel sera gazı emisyonlarını 2030'da kadar azaltacağız. Bunlar oldukça hayati önlemler.



Pandemi ve çatışmalar nedeniyle iklim hedeflerimizin gerisine düştük. Ancak bunlar toparlanıyor. ABD, iklim değişikliğinin küresel etkileri için 100 milyar dolar kaynak ayırdı. Ancak sadece ABD'nin çabaları yeterli değil.



Tabi ki sürdürülemez borç ödemeleri altında ezilen ülkelerin kalkınmaları mümkün değildir. ABD insanı yardımlar konusunda dünyada bir numaralı ülke olmaya devam etmektedir.



ABD iyi niyetle toplu imha silahlarının riskini azaltmaya devam edecektir. Bu yıl ABD'nin elindeki son kimyasal silahları kaldırdık. Ancak Kuzey Kore ve İran'ın bölgesel ve küresel bir tehdit oldukları gerçeğini endişe ile izlemeye devam ediyoruz. İran'ın elinde nükleer silah olmaması gerektiğini tekrarlıyoruz.



"RUSYA DERHAL UKRAYNA'DAKİ İŞGALİNİ SONLANDIRMALIDIR"



Rusya'nın komşusu olan Ukrayna'ya işgali hemen sona ermelidir. ABD, Ukrayna halkının yanında olmaya devam edecektir. Barışa engel olan yalnızca Rusya'dır. Rusya dünyanın yorgun düşeceğini ve yalanlarına inanacağımızı düşünüyor.



Eğer Ukrayna'nın parçalanmasına razı olursak, kendimizi nasıl bir daha güvende hissedebiliriz? ABD cesur Ukrayna halkına destek olmaya devam edecektir.



Dünyanın neresinde olursa olsun insan hakları ihlallerini v kadın hakları ihlallerini göz ardı edemeyiz. LGBTİ+ bireylere yönelik insan hakları ihlalleri kabul edilemez.



Bir kırılma noktasındayız. Kendimize ve birbirimize verdiğimiz sözleri tutup tutmadığımıza göre gelecekte yargılanacağız. Doğru olanı yapmaya cesaret edebilecek miyiz? Önümüzde yol uzun ve zor. Bunu birlikte yapmamız gerekiyor. Tarihin zincirini hep birlikte kıralım. Bunu yapacak gücümüz var." NTV’yi sosyal medyadan takip edin