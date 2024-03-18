Ukrayna: Putin gerilimi tırmandırmayı hedefliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeniden seçildikten sonra yaptığı konuşmada tampon bölge kurma olasılığını gündeme getirdi.

Kremlin, Rusya'yı Ukrayna saldırılarından korumanın tek yolunun bu olacağını söyledi.



Başkanlık yardımcısı Mihail Podolyak, Reuters'a yaptığı yazılı açıklamada, "Bu, savaşın daha da tırmanacağına dair doğrudan açık bir ifadedir. Bütün bunlar, Rusya Federasyonu'nun diğer ülkelerin mutlak egemenlik haklarını dikkate alarak modern sosyal ve siyasi ilişkiler içinde yaşamaya hazır olmadığının doğrudan kanıtıdır" dedi.



Putin tampon bölge yorumunu, Batı'nın düzmece olarak nitelendirdiği üç günlük seçimlerde Kremlin'de beşinci dönemi kazanmasının ardından yaptı.



Lider ayrıntı vermedi ancak tampon bölgenin, "yabancı yapımı" silahların Rus topraklarına saldırmasını durduracak kadar büyük olması gerekebileceğini söyledi.



Kiev geçen hafta Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik uzun menzilli İHA saldırılarını büyüttü ve paramiliter gruplar Ukrayna'dan Batı Rusya'ya sınır ötesi saldırılar düzenledi.