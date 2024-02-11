Ukrayna kara kuvvetlerinin başına Pavliuk getirildi

Askeri güçleri yeniden düzenleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, eski savunma bakan yardımcısı Oleksandr Pavliuk'u, yeni kara kuvvetleri komutanı olarak atadı.



Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujni de önceki gün görevden alınmış, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy getirilmişti.

Kararını paylaştığı video mesajla gerekçelendiren Zelenski, savaşta yeni bir strateji ve anlayışa ihtiyaç olduğunu söylemişti. 2024'te izlenmesi gereken stratejinin 2022 ile aynı olamayacağını ifade eden Zelenski, "Savaş aynı kalmaz. Savaş değişir" demişti.



Zelenski daha önce de savunma bakanını değiştirmişti.

Kiev'in Moskova ile olan savaşındaki "başarısız hamlelerinin" bu değişiklikleri beraberinde getirdiği belirtiliyor.