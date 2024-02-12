Ukrayna ordusunda değişim sürüyor: 4 yeni komutan atandı

Ukrayna'nın pazar günü yayınladığı kararnameye göre Zelenski, Oleksandr Sırskiy'nin Genelkurmay Başkanı olarak terfi edilmesinin ardından Kara Kuvvetleri'nin yeni komutanlığına Oleksandr Pavliuk'u atadı.



Geçen hafta Valeri Zalujni'nin görevden alınmasının ardından Sırskiy Ukrayna ordusunun yeni başkomutanı olarak atandı.



Ayrı kararnamelerle ayrıca Ukrayna Birleşik Kuvvetlerinin, Hava Saldırı Kuvvetlerinin ve Bölgesel Savunma Kuvvetlerinin yeni komutanları olarak sırasıyla Yurii Sodol, Ihor Skibiuk ve Ihor Plahuta açıklandı.



Zelenskiy, Rusya ile savaşın üçüncü yılına girilmesi ile birlikte askeri komutada büyük çaplı bir yeniden yapılanmaya ilişkin spekülasyonları artırarak ülkenin liderliğinde bir "sıfırlama" yapılması gerektiğini söylemişti.

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