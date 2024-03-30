Ukrayna saldırılarının sürdüğü Belgorod'dan 5 bin çocuk tahliye edildi

Kiev'in haftalardır süren ölümcül bombardımanının ardından Rusya, Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinden 5 bin çocuğu tahliye ettiğini duyurdu.



Bölge yetkilileri geçtiğimiz hafta, sınır ötesi bombardıman ve insansız hava aracı saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesinin ardından 9 bin çocuğun başka bölgelere nakledileceğini açıklamıştı.



Belgorod Valisi Vali Vyacheslav Gladkov, bugün yaptığı açıklamada, "Beş bin çocuğumuz zaten bölge dışında. Dün 1300 çocuk Saint Petersburg, Bryansk ve Makhachkala'ya ulaştı" dedi.

Vali, bölgede kalan çocukların önümüzdeki ay uzaktan eğitime geçeceğini de sözlerine ekledi.



Saldırılar nedeniyle kapanmak zorunda kalan işletmelerin "personel ilk yardım konusunda eğitildiği" ve pencereler bantlandığı sürece yeniden açılmasına izin verileceğini söyledi.



Gladkov ayrıca dün, bir Ukrayna insansız hava aracının Belgorod şehrinde çok katlı bir apartmana çarparak bir adamın ölümüne ve karısı da dahil olmak üzere iki kişinin yaralanmasına neden olduğunu kaydetti.