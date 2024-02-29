Ukrayna savaşı Avrupa'ya mı sıçrayacak? Transdinyester koruma istedi, Batı harekete geçti

Moldova'nın ayrılıkçı Transdinyester bölgesi Rusya'dan koruma istedi. Bu nedenle dünya genelinde "Ukrayna Savaşı'nda yeni cephe mi açılıyor?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Transdinyester, Dinyester Nehri'nin doğu kıyısı ile Moldova'nın Ukrayna sınırı arasında yer alan ince bir toprak şeridi.



Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana fiilen Rus destekli yönetimler tarafından kontrol ediliyor. Ancak hukuken ve ekonomik olarak Moldova'ya bağlı. Bölge uluslararası alanda Moldova'nın bir parçası olarak tanınıyor.



Transdinyester Kongresi, bölgede gerilimi artıran bir karara imza attı.



Moldova'nın "artan baskısına" karşı Rus parlamentosundan "koruma" talebinde bulunuldu.

BATI, "MOLDOVAYI GÜÇLENDİRMEK" İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Fransa Dışişleri Bakanlığı, bu gelişmenin ardından bugün, "Avrupa devletleri saldırgan istikrarsızlaştırma çabaları karşısında Moldova'yı güçlendirmeye yönelik tedbirleri görüşüyor" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, savunma ve dışişleri bakanlarının Ukrayna ve Moldova'ya daha fazla desteği görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Paris'te bir araya geleceği duyuruldu.