Ukrayna uçağını İran mı düşürdü?

Ukrayna Havayolları'na ait Tahran-Kiev seferini yapan uçağın İran'da düşmesinin ardından devlet ve hükümet başkanlarından art arda açıklamalar geldi.



Liderler, uçağın İran füzesiyle düştüğü yönünde ellerinde kanıtlar olduğunu söyledi.



TRUMP: ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY OLDU



ABD Başkanı Donald Trump, uçağın teknik nedenlerle düşmüş olması ihtimaline şüpheyle yaklaştığını belirtti.



Trump, "Şüphelerim var. Başkalarının da şüpheleri var. Trajik bir olay. Diğer tarafta birileri bir hata yapmış olabilir. Çok zor bir bölgede uçuyordu. Orada birileri bir hata yapmış olabilir. Bazı kişiler uçağın mekanik nedenle düştüğünü söylüyor; bence bu bir soru işareti. (İran'ın kazara vurduğu iddiası) Gerçekten tam olarak bilmiyorum. Bu konuda kötü bir hissiyatım var, sanırım orada çok kötü bir şey oldu." diye konuştu.



KANADA: İRAN FÜZESİ TARAFINDAN DÜŞÜRÜLDÜ



Kanada Başbakanı Justin Trudeau, hem kendi istihbaratlarına hem de bazı müttefik ülkelerden elde ettikleri istihbarata atıf yaparak, "Elimizdeki istihbarata göre Ukrayna uçağı karadan havaya bir İran füzesi tarafından düşürüldü ancak bu kasıtsız olabilir." ifadesini kullandı.



İNGİLTERE:TAM VE ŞEFFAF SORUŞTURMAYA İHTİYAÇ VAR



Ellerinde uçağın İran tarafından ateşlenen karadan havaya füzeyle vurulduğuna dair bilgi olduğunu belirten İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Bu kasıtlı olmayabilir. Kanada ve uluslararası ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Şimdi tam ve şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç var." ifadesini kullandı.