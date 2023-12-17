Ukrayna ve Rusya'dan karşılıklı 'İHA düşürdük' açıklamaları

Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da saldırı girişiminde bulunan 9 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü, bölgede bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya da Kiev'e ait 35 İHA'nın imha edildiğini açıkladı.

Ukrayna ve Rusya'dan karşılıklı 'İHA düşürdük' açıklamaları
İnsansız hava aracını fırlatmak için hazırlık yapan bir Ukrayna askeri (5 Aralık 2023 Çernigiv / Ukrayna - AFP)

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düşürülen İHA'ların üç noktada yangına neden olduğunu ve söndürme çalışmalarının dört saatten fazla sürdüğünü ifade etti.

Rus ordusunun son haftada Odessa'ya üçüncü kez hava saldırısı düzenlediğini hatırlatan Kiper, "Sadece Odessa bölgesinde bu gece 9 İHA düşürüldü. Bazı evlerde ve depoda yangın çıktı. Olay yerinde bir kişinin cesedine ulaşıldı." bilgisini paylaştı.

ordusu Güney Operasyonel Komutanlığından yapılan açıklamada ise Rus ordusunca Kırım üzerinden gönderilen İran yapımı 16 "Şahed" tipi İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği belirtildi.

Ukrayna basını, son bir günde Kiev, Herson ve bazı bölgelere hava saldırısı düzenlendiğini yazdı.

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RUSYA'DAN BENZER AÇIKLAMA

Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait 35 insansız hava aracını (İHA) Lipetsk, Rostov ve Volgograd bölgelerinde düşürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kiev'in dün gece ve bu sabah Rusya topraklarındaki tesislere İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin gece 3 bölgenin hava sahasında toplam 33 İHA'yı düşürdüğü, bu sabah da Volgograd bölgesinde 2 uçak tipi İHA'nın imha edildiği belirtildi.

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