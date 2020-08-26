Ukrayna yabancıların ülkeye girişine yasak getirdi

Ukrayna hükümeti corona virüs önlemleri kapsamında yabancıların ülkeyi ziyaretine geçici yasak getirdi. Buna göre yabancıların ülkeye girişleri 28 Eylül'e kadar sınırlandırıldı. Ayrıca karantina önlemleri ekim sonuna kadar uzatıldı.



Ukrayna Başbakanı Denys Shmygal, ülkedeki yüksek katılımlı etkinliklerin Eylül boyunca yasaklanıp yasaklanmayacağına yönelik olarak Perşembe günü karar alacaklarını açıkladı.

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