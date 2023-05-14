Ukrayna'da boks turnuvası metro istasyonunda yapıldı

Ukrayna-Rusya savaşının devam ettiği Ukrayna'nın Harkiv kentinde, boks turnuvası güvenlik nedeni ile metro istasyonunda düzenlendi.

Ukrayna'da boks turnuvası metro istasyonunda yapıldı

'da savaştan en çok etkilenen şehirlerden birisi Harkiv'de, "Harkiv Savunma Kahramanları" konulu boks turnuvasının açılışı yapıldı.
Güvenlik sebebi ile "Ukrayna Savunucuları İstasyonu"nda düzenlenen turnuvaya, Ukrayna Milli Takımı ile Harkiv Boks Takımı sporcuları katılıyor.

Bir gün sürecek turnuvanın açılışında konuşan Harkiv Bölgesi Devlet İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, böyle bir etkinliğin Harkiv'de düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Sinegubov, Harkiv bölgesini savunan askerlerin onuruna düzenlenen turnuvaya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı.

Ukrayna'nın ikinci en büyük şehir Harkiv'de güvenlik nedeniyle bazı insanlar metro istasyonlarında kalmaya devam ediyor. 

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