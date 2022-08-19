Ukrayna'dan mısır taşıyan "Fulmar S" isimli gemi, İzmir Alsancak Limanı'na geldi

Ukrayna'dan 11 bin 730 ton mısır getiren Barbados bayraklı "Fulmar S" isimli gemi Alsancak Limanı'na demirledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.08.2022 - 10:41

Ukrayna'dan mısır taşıyan "Fulmar S" isimli gemi, İzmir Alsancak Limanı'na geldi

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Türkiye'de 22 Temmuz'da imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan mısır getiren Barbados bayraklı "Fulmar S" isimli gemi Alsancak Limanı'na ulaştı.

Barbados bayraklı "Fulmar S" İzmir Alsancak limanına demirledi. Barbados bayraklı "Fulmar S" İzmir Alsancak limanına demirledi.

Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Çornomorsk Limanı'ndan 13 Ağustos'ta hareket eden gemi, gerekli kontrollerin ardından mısırın tamamını Alsancak Limanı'nda boşaltacak.

Uzunluğu 139 metre olan geminin limanda 3 gün kalması bekleniyor.

20 MİLYON TON TAHIL

Diğer taraftan, İstanbul'da imzalanan anlaşma ile 20 milyon ton tahılın Ukrayna'nın Odessa, Pivdennyi ve Chornomorsk limanlarından tahliye edilmesi bekleniyor. Tahliye ile birlikte küresel gıda fiyatları da düşecek.

17 günde Ukrayna limanlarından 622 tondan fazla tahıl sevk edildi. 17 günde Ukrayna limanlarından 622 tondan fazla tahıl sevk edildi.

TAHIL YÜKLÜ OLMAYAN GEMİLERE İZİN YOK

Boş gemiler ve tahıl yüklü olmayan gemilerin limanlardan çıkmasına izin verilmeyecek.

İSTANBUL'DAKİ MERKEZDEN KONTROL EDİLECEK

20 milyon ton tahılı dünyaya ulaştıracak koridorun bütün kontrolü İstanbul'da kurulacak merkezde gerçekleştirilecek. Küresel gıda fiyatlarını düşürecek koridorun etkin şekilde çalışması için önlemler alındı.

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