Ukrayna'dan Rusya'yla diplomat krizinde Çekya'ya destek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Çekya Dışişleri Bakanlığına getirilen Jakub Kulhanek ile yaptığı telefon görüşmesinde, diplomat krizinde Rusya'ya karşı Çekya'ya kararlı desteklerini iletti. Kuleba, Rusya'da sınırdışı edilen Çek diplomatlara iş davetinde bulundu.

Anadolu Ajansı 26.04.2021 - 15:36

Ukrayna'dan Rusya'yla diplomat krizinde Çekya'ya destek

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Çekya Dışişleri Bakanlığına getirilen Jakub Kulhanek ile yaptığı telefon görüşmesinde, diplomat krizinde Rusya'ya karşı Çekya'ya kararlı desteklerini ifade etti.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Çek topraklarındaki kötü icraatları karşısında Ukrayna'nın Çekya'ya kararlı desteğini yinelediğini belirtti.

Moskova'dan sınır dışı edilen Çek diplomatları Ukrayna'da çalışmaları için davet eden Kuleba, bunun ülkelerindeki Çek diplomatik varlığını güçlendireceğini kaydetti.

ÇEKYA VE RUSYA ARASINDA "DİPLOMAT" KRİZİ

Çekya'da Başbakan Andrej Babiş 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkede 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararı alındığını duyurmuştu.

Bunun üzerine Rusya da Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 20 diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti.

Son olarak Çekya, Prag'ta görev yapan Rus diplomatların sayısını, Moskova'da görev yapan Çek diplomatların sayısına eşitlemek amacıyla daha fazla Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

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