Ukrayna'nın Belgorod'a saldırısında iki sivil hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Belgorod bölgesine Ukrayna'nın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında iki kişinin öldüğünü duyurdu.



Bakanlık, Ukrayna'nın dün Belgorod'a yönelik saldırısında ölenlerin sivil olduğunu ve can kaybının, bölge Valisi Vyacheslav Gladkov tarafından doğrulandığını söyledi.



Bakanlık ayrıca Rus güçlerinin dört Rus bölgesinde 47 Ukrayna İHA'sını düşürdüğünü ve Ukrayna'nın birincil hedefi olan Rostov'da 41 İHA'nın düşürüldüğünü de bildirdi.



Bakanlık açıklamasında, geri kalan Ukrayna İHA saldırılarının Belgorod, Kursk ve Volgograd'da engellendiği kaydedildi.





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