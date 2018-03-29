Ukrayna’nın doğusunda Paskalya ateşkesi

Rusya Devlet Başkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun Minsk Anlaşması’na olan bağlılıklarını yinelediği belirtildi.



Açıklamada, liderlerin gelecek aylarda anlaşmanın uygulanabilmesini hızlandırabilmek için olası yolları değerlendirecekleri bildirildi.



Geçen hafta Belarus’un başkenti Minsk’te yapılan Üçlü Temas Grubu toplantısında taraflar, Paskalya Bayramı'nda Ukrayna’nın doğusunda ateşkesin sağlanması için anlaşmaya varmıştı.



Normandiya Formatı, Ukrayna krizinin çözümü için Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna tarafından kurulmuştu. Geçen yıl ekim ayından bu yana liderler, henüz bir araya gelemedi.



Emmanuel Macron’un Fransa Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Normandiya Formatı’nda liderler sadece telefon görüşmesi yapabildi.

